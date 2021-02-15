Эксперты описали три сценария осенних выборов в Госдуму

Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Первый подразумевает получение «Единой Россией» конституционного большинства, а при последнем власти ограничатся лишь «режиссурой процесса»

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Фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму, пишет «Коммерсантъ». В докладе фонда говорится, что «пока не стали де-факто главным политическим событием» — у низкого интереса населения к теме осенних выборов есть несколько причин. В частности, многие либо не в курсе предстоящего голосования, либо не придают ему большого значения. Еще одно причиной названа общая политическая апатия, которая была заметна и раньше, но прошлый год, прошедший в условиях борьбы с коронавирусом COVID-19, заметно ее усилил.

Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов говорит, что можно сравнить выборы 2021 года с кампанией 2016-го, которая сейчас выглядит малозаметной на фоне присоединения Крыма в 2014 году и пенсионной реформы в 2018-м. Вместе с тем элиты, по мнению авторов доклада, рассматривают голосование через призму 2011 года, когда выборы в нижнюю палату парламента совпали с «серьезным выплеском общественной энергии» в виде масштабных протестов. Хотя сами результаты голосования и были управляемы, последующие события привели к тому, что думские выборы в глазах элит стали оцениваться как «сосредоточие политических рисков», отмечают в фонде.

В связи с этим в «Петербургской политике» рассматривают три возможных сценария будущих выборов, которые получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Пока, по мнению экспертов, власти готовят страну к первому плану, который подразумевает максимальный контроль над кампанией и получением «Единой Россией» конституционного большинства. Однако негатив в обществе может склонить чашу весов в сторону второго сценария, при котором ЕР удержит простое большинство, а в Госдуму пройдет кто-то из малых партий. Третий план, допускающий потерю «Единой Россией» даже простого большинства, считается наименее вероятным.