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Выборы в Госдуму ,  
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Эксперты описали три сценария осенних выборов в Госдуму

Они получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Первый подразумевает получение «Единой Россией» конституционного большинства, а при последнем власти ограничатся лишь «режиссурой процесса»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Фонд «Петербургская политика» описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму, пишет «Коммерсантъ». В докладе фонда говорится, что «пока не стали де-факто главным политическим событием» — у низкого интереса населения к теме осенних выборов есть несколько причин. В частности, многие либо не в курсе предстоящего голосования, либо не придают ему большого значения. Еще одно причиной названа общая политическая апатия, которая была заметна и раньше, но прошлый год, прошедший в условиях борьбы с коронавирусом COVID-19, заметно ее усилил.

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Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов говорит, что можно сравнить выборы 2021 года с кампанией 2016-го, которая сейчас выглядит малозаметной на фоне присоединения Крыма в 2014 году и пенсионной реформы в 2018-м. Вместе с тем элиты, по мнению авторов доклада, рассматривают голосование через призму 2011 года, когда выборы в нижнюю палату парламента совпали с «серьезным выплеском общественной энергии» в виде масштабных протестов. Хотя сами результаты голосования и были управляемы, последующие события привели к тому, что думские выборы в глазах элит стали оцениваться как «сосредоточие политических рисков», отмечают в фонде.

В связи с этим в «Петербургской политике» рассматривают три возможных сценария будущих выборов, которые получили названия «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Пока, по мнению экспертов, власти готовят страну к первому плану, который подразумевает максимальный контроль над кампанией и получением «Единой Россией» конституционного большинства. Однако негатив в обществе может склонить чашу весов в сторону второго сценария, при котором ЕР удержит простое большинство, а в Госдуму пройдет кто-то из малых партий. Третий план, допускающий потерю «Единой Россией» даже простого большинства, считается наименее вероятным.

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План «Крепость» подразумевает повторение стратегии 2016 года, когда из повестки кампании «исключили саму возможность изменения политического расклада». Авторы доклада считают, что техническая возможность реализации такого сценария доказывается опытом прошлогоднего голосования по Конституции, когда при явке 68% поправки поддержали 77,9% участников плебисцита. При таком развитии событий единороссы получат конституционное большинство (более 300 из 450 мандатов). Эксперты сомневаются в том, что текущие рейтинги партии позволяют ей рассчитывать на такой результат.

Сценарий «Ветер перемен» говорит о том, что «Единой России» достается около 260 мандатов, а в Думу пройдут до пяти партий. Таким образом, заявленные ранее властями ориентиры на 45% явки и 45% голосов за ЕР могут говорить об отказе от получения одной партией конституционного большинства. Важную роль в этом сценарии играют малые партии. В то же время, как отмечают эксперты, этот вариант таит риски «смешения в сознании элит» и выхода процесса из-под контроля.

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Согласно третьему сценарию, власти снизят степень контроля над выборами, ограничиваясь лишь «режиссурой процесса». При таком раскладе единороссы могут не получить даже простого большинства. Авторы доклада считают, что если на участки придут ранее не голосовавшие избиратели, которые негативно относятся к власти, это снизит результат «Единой России» по списку, а в одномандатных округах все будет зависеть от наличия «консолидации голосования за яркого кандидата», как это было на последних выборах в Мосгордуму. Именно при таком сценарии, как утверждают эксперты, удовлетворены окажутся все стороны. «Власть сможет контролировать Думу путем коалиции ЕР с более слабыми и управляемыми партнерами (обновленная «Справедливая Россия», «Новые люди» или Партия пенсионеров), а протестное движение «заявит об успехе и рекордно низких показателях власти», — пишет газета.

В январе прошел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, в рамках которого первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко поставил задачи по выборам в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Как сообщили РБК два участника мероприятия, оптимальным результатом для «Единой России» по спискам Кириенко назвал получение не менее 45% голосов. Такие же ориентиры он обозначил по явке на выборы — 45%.

В ноябре прошлого года появились сообщения о возможном объединении нескольких партий. В январе источники РБК говорили, что также обсуждается новое название партии. По словам собеседников РБК, основной вариант названия — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В нем фигурируют названия всех политических сил. Вместе с тем, как отмечали источники РБК, лидер эсеров Сергей Миронов выступал против смены названия по итогам объединения, он хочет, чтобы сохранилось название «Справедливая Россия». Позднее сам Миронов заявил, что названием новой партии, скорее всего, будет «Справедливая Россия — за правду».

Как пояснял РБК близкий к Кремлю источник, желание объединить три партии связано с намерением сохранить четырехпартийную Государственную думу. Партия «Справедливая Россия» балансирует на грани 7% при проходном барьере 5%. Объединение прибавит голоса для укрепления в парламенте.

Автор
Михаил Юшков
Выборы в Госдуму эксперты сценарии
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