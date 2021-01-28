Миронов, Прилепин и «Патриоты России» выпустили манифест об объединении

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
Защита владельцев Merlion назвала желание мести причиной уголовного дела Бизнес, 16:19 Лукашенко назвал отличие белорусских протестов от акций в России Политика, 16:17 Месть «бумерам» с Уолл-стрит. Что значит безумный рост GameStop на 1600% Инвестиции, 16:00 Экс-главу Союза биатлонистов России Тихонова обвинили в попытке подкупа Спорт, 15:53 Зачем технологичной стиральной машинке два барабана РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49 В Москве полиция привлекла 173 родителей за участие их детей в митинге Общество, 15:48 Компания DPD проанализировала данные по сервису для малого бизнеса Пресс-релиз, 15:45 Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса Политика, 15:45 Адвокат сообщил об интересе СК к поддержавшим Навального знаменитостям Политика, 15:42 Какие новые разрешения нужны для работы с госзаказом в 2021-м Pro, 15:37 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 15:20 Как научиться программированию с нуля Экономика образования, 15:20  Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет Экономика, 15:19 Суд признал законным арест Алексея Навального Политика, 15:18
Политика ,  
0 

Миронов, Прилепин и «Патриоты России» выпустили манифест об объединении

Геннадий Семигин, Сергей Миронов и Захар Прилепин (слева направо)
Геннадий Семигин, Сергей Миронов и Захар Прилепин (слева направо) (Фото: пресс-служба Справедливой России)

Главы партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «За правду» Захар Прилепин и «Патриоты России» Геннадий Семигин в четверг подписали в Москве манифест об объединении.

Манифест, опубликованный на сайте «Справедливой России», включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». В них, в частности, призывается усилить роль государства в экономике, повысить МРОТ и пенсии, ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Противниками партии называются «компрадорский капитал, финансовые спекулянты, импортеры дешевой продукции, а также либералы («в чьих руках большинство СМИ»), которые «хотят оставить Россию в положении сырьевого придатка Запада».

«Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму
Политика
Сергей Миронов

«Острое требование справедливости в повседневной жизни государства является одной из главных черт человека русской культуры, одним из основных отличий России от Запада», — говорится в документе.

Как заявил после подписания манифеста Миронов, новое объединение рассчитывает уже на ближайших выборах в Государственную думу побороться за второе место.

О намерении объединиться на базе «Справедливой России» три партии объявили в середине января.

Миронов рассказал, что 26 января в «Справедливую Россию» вступили по 20 представителей «Патриотов России» и «За правду», которые станут делегатами съезда партии 22 февраля. В этот же день пройдут съезды всех трех партий, а после — съезд объединенной «Справедливой России за правду».

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию «Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать конкуренты

В ЦИК уже заявили, что если объединение произойдет на базе одной из партий, то проблем с участием в выборах не будет, поскольку «вся партийная инфраструктура сохранится».

Сергей Миронов Захар Прилепин «Патриоты России» «Справедливая Россия»
Материалы по теме
«Справедливая Россия» обсудила смену названия перед выборами в Госдуму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter