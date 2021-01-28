Миронов, Прилепин и «Патриоты России» выпустили манифест об объединении

Геннадий Семигин, Сергей Миронов и Захар Прилепин (слева направо) (Фото: пресс-служба Справедливой России)

Главы партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «За правду» Захар Прилепин и «Патриоты России» Геннадий Семигин в четверг подписали в Москве манифест об объединении.

Манифест, опубликованный на сайте «Справедливой России», включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». В них, в частности, призывается усилить роль государства в экономике, повысить МРОТ и пенсии, ужесточить ответственность за коррупционные преступления. Противниками партии называются «компрадорский капитал, финансовые спекулянты, импортеры дешевой продукции, а также либералы («в чьих руках большинство СМИ»), которые «хотят оставить Россию в положении сырьевого придатка Запада».

«Острое требование справедливости в повседневной жизни государства является одной из главных черт человека русской культуры, одним из основных отличий России от Запада», — говорится в документе.

Как заявил после подписания манифеста Миронов, новое объединение рассчитывает уже на ближайших выборах в Государственную думу побороться за второе место.

О намерении объединиться на базе «Справедливой России» три партии объявили в середине января.

Миронов рассказал, что 26 января в «Справедливую Россию» вступили по 20 представителей «Патриотов России» и «За правду», которые станут делегатами съезда партии 22 февраля. В этот же день пройдут съезды всех трех партий, а после — съезд объединенной «Справедливой России за правду».

В ЦИК уже заявили, что если объединение произойдет на базе одной из партий, то проблем с участием в выборах не будет, поскольку «вся партийная инфраструктура сохранится».