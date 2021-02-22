«Справедливая Россия» сменила название после слияния с двумя партиями

«Справедливая Россия» провела съезд, по итогом которого изменила название и ввела новые должности. Теперь в ней появились сопредседатели, а сама она называется «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Сергей Миронов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Новое объединение партий «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина получит новое название: «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Соответствующие изменения уже отражены в изменениях к уставу партии, принятых по итогам прошедшего 22 февраля съезда, сообщили РБК в пресс-службе партии.

«Все три партии, как вы знаете, недавно подписали манифест — идеологическую основу объединения. Он содержит «12 принципов правды, патриотизма и справедливости. И это те принципы, которые будут заложены в будущую предвыборную программу нашей партии и основную программу нашей партии, которая будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — сказал Миронов. В качестве короткого названия партии будут использовать такое: «Справедливая Россия — За правду».

Другие изменения, в частности, предусматривают введение новых должностных лиц: двух сопредседателей и трех секретарей. Один — председательствует в Центральном совете, а второй — в палате депутатов. Их будут избирать в ходе тайного голосования. На региональном уровне вводится должность зампреда партии.

Так, в председатели на съезде был выдвинут Миронов, а Прилепин и Семигин — на должности сопредседателей.