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«Справедливая Россия» сменила название после слияния с двумя партиями

«Справедливая Россия» провела съезд, по итогом которого изменила название и ввела новые должности. Теперь в ней появились сопредседатели, а сама она называется «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Новое объединение партий «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриотов России» Геннадия Семигина получит новое название: «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Соответствующие изменения уже отражены в изменениях к уставу партии, принятых по итогам прошедшего 22 февраля съезда, сообщили РБК в пресс-службе партии.

«Все три партии, как вы знаете, недавно подписали манифест — идеологическую основу объединения. Он содержит «12 принципов правды, патриотизма и справедливости. И это те принципы, которые будут заложены в будущую предвыборную программу нашей партии и основную программу нашей партии, которая будет называться «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», — сказал Миронов. В качестве короткого названия партии будут использовать такое: «Справедливая Россия — За правду».

Миронов, Прилепин и «Патриоты России» выпустили манифест об объединении
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Геннадий Семигин, Сергей Миронов и Захар Прилепин (слева направо)

Другие изменения, в частности, предусматривают введение новых должностных лиц: двух сопредседателей и трех секретарей. Один — председательствует в Центральном совете, а второй — в палате депутатов. Их будут избирать в ходе тайного голосования. На региональном уровне вводится должность зампреда партии.

Так, в председатели на съезде был выдвинут Миронов, а Прилепин и Семигин — на должности сопредседателей.

Секретари, в свою очередь, будут обеспечивать деятельность Центрального совета и палаты депутатов, а исполнительный секретарь возглавляет Центральный совет и непосредственно руководит им.

Кроме того, в эти два партийных органа теперь нельзя будет вводить новых представителей без проведения соответствующего голосования. Для должностных лиц и руководящих органов меняется также количество сроков — с пяти до трех.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Кроме того, в ходе прошедшего сегодня заседания Миронов зачитал приветствие президента Владимира Путина. В нем глава государства сказал, что объединение трех партий вокруг «Справедливой России» должно помочь ей победить на выборах в Госдуму.

«Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо Отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах», — говорится в сообщении.

28 января Миронов, а также председатель партии «За правду» Захар Прилепин и партии «Патриоты России» Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. В манифесте говорится также о необходимости усиления роли государства в экономике, повышения минимального размера оплаты труда и пенсий, а также ужесточении ответственности за преступления коррупционной направленности.

Автор
Евгений Науменко
«Справедливая Россия» Сергей Миронов Захар Прилепин Геннадий Семигин
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