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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным слияние Белоруссии и России

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Вопрос присоединения Белоруссии к России не обсуждался в ходе переговоров президентов двух стран в Москве. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Наровлянский район Гомельской области, передает его пресс-служба.

«А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила. <...> Даже речи об этом не шло. И сегодня им [противникам действующей в Белоруссии власти] хочется нас толкнуть на этот путь», — сказал белорусский президент.

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Он добавил, что проведение подобного рода переговоров было бы «подарком» оппозиции. Лукашенко напомнил, что он был первым президентом независимой Белоруссии и отметил свою особую заинтересованность в независимости страны.

По его словам, в ходе переговоров стороны также не затрагивали вопрос размещения на территории Белоруссии российских военных баз. По его словам, в случае агрессии с запада у белорусской армии достаточно средств, чтобы сдержать противника, пока российские войска успеют развернуться в тылу.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным 22 апреля. Их встреча продлилась примерно четыре часа. Стороны обсудили экономическое взаимодействие, особенно в области промышленности, энергетики, медицины и высоких технологий, а также подытожили работу правительств по линии профильных ведомств за прошедший период.

До этого белорусский президент говорил, что стороны намерены обсудить также вопросы безопасности и международную ситуацию, совместное реагирование на вызовы и угрозы.

О том, что Белоруссия не намерена присоединяться к России, Лукашенко заявлял и ранее. В марте он отметил, что мир сильно изменился и проводить работу по слиянию было бы «глупо» и «абсолютно не нужно». В то же время ранее, в феврале 2020 года, глава Белоруссии говорил, что российское руководство намекает ему на необходимость слияния в обмен на установку единых цен на энергоносители.

Белоруссия слияние Александр Лукашенко Владимир Путин
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