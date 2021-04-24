Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным слияние Белоруссии и России

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Вопрос присоединения Белоруссии к России не обсуждался в ходе переговоров президентов двух стран в Москве. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Наровлянский район Гомельской области, передает его пресс-служба.

«А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила. <...> Даже речи об этом не шло. И сегодня им [противникам действующей в Белоруссии власти] хочется нас толкнуть на этот путь», — сказал белорусский президент.

Он добавил, что проведение подобного рода переговоров было бы «подарком» оппозиции. Лукашенко напомнил, что он был первым президентом независимой Белоруссии и отметил свою особую заинтересованность в независимости страны.

По его словам, в ходе переговоров стороны также не затрагивали вопрос размещения на территории Белоруссии российских военных баз. По его словам, в случае агрессии с запада у белорусской армии достаточно средств, чтобы сдержать противника, пока российские войска успеют развернуться в тылу.