Встреча Путина с Лукашенко продлилась четыре часа

Переговоры президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Москве длились около четырех часов. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Завершились переговоры. Почти четыре часа они продлились», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, политики обсуждали экономическое взаимодействие между странами, главным образом в сферах промышленности, энергетики и медицины, высоких технологий. «Кроме того, подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств», — добавил Песков.