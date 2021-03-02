Лукашенко объяснил отказ от «глупой работы» по объединению с Россией

По его словам, мир настолько изменился, что говорить и работать в направлении объединения двух стран нет смысла и необходимости. Лукашенко подчеркнул, что в рамках Cоюзного государства Минск и Москва сотрудничают очень тесно

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Рассуждать и работать в направлении возможного объединения России и Белоруссии глупо из-за изменившейся геополитической обстановки. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает БелТА.

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Видео: Пул Первого/Telegram

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Он отметил, что сейчас у России и Белоруссии практически одинаковый уровень развития.