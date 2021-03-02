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Политика ,  
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Лукашенко объяснил отказ от «глупой работы» по объединению с Россией

По его словам, мир настолько изменился, что говорить и работать в направлении объединения двух стран нет смысла и необходимости. Лукашенко подчеркнул, что в рамках Cоюзного государства Минск и Москва сотрудничают очень тесно
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Рассуждать и работать в направлении возможного объединения России и Белоруссии глупо из-за изменившейся геополитической обстановки. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщает БелТА.

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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Он отметил, что сейчас у России и Белоруссии практически одинаковый уровень развития.

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Григорий Рапота

«Мы очень многое сделали для этого. Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, что во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля, вопреки информации в СМИ, не обсуждались вопросы возможного объединения двух стран или трансфера власти.

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Год назад Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщал, что Путин предлагал Лукашенко объединить две страны. Как писало агентство, таким образом российский лидер смог бы обойти ограничение на количество президентских сроков и возглавить Союзное государство.

Россияне оценили возможность объединения с Белоруссией
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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

В сентябре 2020 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков по итогам визита Лукашенко в Москву исключил возможное объединение государств. «Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», — сказал он, назвав предположения о поглощении Белоруссии Россией чушью.

В ноябре госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что объединение никогда не создавалось для поглощения одной страны другой, и признаков подобных процессов не существует. «Я не вижу даже таких признаков, даже фактов таких нет. Легко доказывать то, что есть, но очень трудно отрицать то, чего нет. Посмотрите все наши документы, посмотрите наши официальные заявления. Нет этого», — говорил Рапота.

Автор
Михаил Котляр
Александр Лукашенко Белоруссия Россия Союзное государство
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