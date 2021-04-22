Лукашенко вылетел на встречу с Путиным

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут 22 апреля. Об этом сообщает близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул первого».

Ранее в пресс-службе Лукашенко сообщали, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. Приоритетной названа «союзная тематика», совместное реагирование на вызовы и угрозы, обмен мнениями по международным вопросам и по ситуации в регионе. Также президенты обсудят борьбу с коронавирусом и восстановление транспортного сообщения.

В свою очередь, Кремль сообщал, что стороны намерены обсудить «широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений», а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Предыдущие переговоры президентов прошли в Сочи в феврале. Тогда Лукашенко сообщил о передаче Россией Белоруссии технологий производства вакцины от коронавируса. В начале апреля Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили внешние угрозы.