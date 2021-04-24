В Москву прибыла военная техника для подготовки к участию в параде Победы

В Москву с полигона Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает «РИА Новости».

«Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техника выехала с с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе.

По информации ведомства, первой на место прибыла колонна из более чем 200 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», ЗРК «Панцирь-С», ЗРК «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» разной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25» были доставлены на тренировочную площадку специальной техникой.