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В Москву прибыла военная техника для подготовки к участию в параде Победы

В Москву с полигона Алабино прибыла военная техника, которая примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает «РИА Новости».

«Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техника выехала с с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе.

Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK Фото:mil / VK
Фото: mil / VK

По информации ведомства, первой на место прибыла колонна из более чем 200 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», ЗРК «Панцирь-С», ЗРК «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» разной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25» были доставлены на тренировочную площадку специальной техникой.

В состав второй колонны вошли более 100 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2». Все они были доставлены в Москву железнодорожным транспортом.

В Минобороны назвали даты репетиций парада Победы в Москве
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Ранее в Минобороны уточняли, что ночные репетиции парада Победы в Москве запланированы на 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция состоится утром 7 мая. Отмечалось, что параде в этом году примут участие свыше 12 тыс. человек, более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что парад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате, а вопрос о присутствии зрителей будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Песков также отмечал, что Кремль не будет приглашать гостей из зарубежных стран на празднование 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь главы государства объяснил это тем, что в 2021 году отмечается не юбилейная дата.

В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции парад в честь 75-летия Победы 9 мая включал только воздушную часть и салюты. Основную часть провели 24 июня. В этот день в 1945 году на Красной площади впервые прошел парад в честь победы в Великой Отечественной войне. В Москву для участия в торжественных мероприятиях прибыли президенты Киргизии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Москва 9 мая Парад Победы Алабино военная техника
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