Кремль рассказал о формате проведения парада Победы в этом году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Парад на Красной площади по случаю Дня Победы в текущем году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, «министр обороны Сергей Шойгу уже заявлял, что парад Победы будет».

Днем ранее стало известно, что парад на Кубани пройдет без зрителей. «Риск заболевания сохраняется, парады пройдут без зрителей. Обязательно организуем прямые трансляции на нашем краевом телеканале», — сообщил тогда губернатор региона Вениамин Кондратьев.