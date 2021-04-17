В Минобороны назвали даты репетиций парада Победы в Москве

Ночные репетиции парада Победы в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны запланированы в Москве на 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция состоится утром 7 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России».

«Двадцать девятого апреля и 4 мая в российской столице пройдут ночные репетиции, генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая», — рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что в подмосковном Алабино трижды в неделю проходят тренировки парадных расчетов и механизированной колонны. Это происходит на площадке, имитирующей Красную площадь. Пешие расчеты приступили к тренировкам 31 марта, а с 5 апреля к репетициям присоединилась авиация. Тренировки в Алабино продлятся до 26 апреля, а затем технику перебазируют в столицу.

Ожидается, что параде Победы примут участие свыше 12 тыс. человек, более 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.