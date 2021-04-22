Лукашенко анонсировал приезд в Москву для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля приедет в Москвы для встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

«В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, «в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров». Приоритетной названа «союзная тематика», совместное реагирование на вызовы и угрозы, обмен мнениями по международным вопросам и по ситуации в регионе.

Кроме того, лидеры двух стран затронут вопросы взаимодействия при борьбе с пандемией коронавируса, а также последующие шаги по восстановлению транспортного сообщения между странами.