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Лукашенко анонсировал приезд в Москву для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля приедет в Москвы для встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

«В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, «в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров». Приоритетной названа «союзная тематика», совместное реагирование на вызовы и угрозы, обмен мнениями по международным вопросам и по ситуации в регионе.

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Кроме того, лидеры двух стран затронут вопросы взаимодействия при борьбе с пандемией коронавируса, а также последующие шаги по восстановлению транспортного сообщения между странами.

О намерении провести переговоры с Путиным Лукашенко заявлял еще 16 апреля. Позже в Кремле отмечали, что в ходе встречи стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития союзнических отношений и взаимодействия в рамках Союзного государства.

В прошлый раз стороны провели переговоры в Сочи. По итогам встречи российская сторона передала Белоруссии технологии производства вакцины от коронавируса. В начале апреля Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили внешние угрозы.

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Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Москва
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