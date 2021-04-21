Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,82 (+0,8) Инвестиции, 13:08
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 92,29 (+0,54) Инвестиции, 13:08
Высланный Киевом российский дипломат покинул Украину Политика, 17:31 Китайский Haval рассказал о новом кроссовере для России Авто, 17:31 Губернатор Тульской области прокомментировал послание Путина Пресс-релиз, 17:21 Песков объяснил разницу своих доходов с доходами Путина Политика, 17:10 Кто и почему занимается малым бизнесом в России РБК и Альфа-Банк, 17:05 «Зачем Uniqlo выпустил лапшу?»: Линор Горалик — о «маркетинговом товаре» Pro, 17:05 СМИ узнали о пропуске Панариным ЧМ после обвинений в избиении девушки Спорт, 16:59 В Совфеде оценили предложение Зеленского встретиться с Путиным Политика, 16:58 Минобороны Индонезии сообщило о нефтяном пятне на месте пропажи подлодки Общество, 16:53 Умер ставший прототипом героя фильма «Брестская крепость» ветеран Общество, 16:52 Калифорния по-лондонски: каким получился «Гнев человеческий» Гая Ричи Стиль, 16:46 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 16:36 Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко Политика, 16:33 Молдавия сочла поддельным паспорт напарника Боширова на имя Николая Попы Политика, 16:33
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,69 -0,19% EUR/RUB ₽92,18 -0,26% EUR/USD $1,2 -0,13%
Политика ,  
0 

Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время переговоров в Москве обсудят стратегическое партнерство и работу Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», — отмечается в сообщении.

Путин обсудил с Лукашенко урегулирование в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В свою очередь пресс-служба Лукашенко указала, что политики обсудят совместное реагирование на актуальные угрозы, борьбу с коронавирусом и восстановление транспортного сообщения.

Президенты встретятся в Москве 22 апреля. Лукашенко говорил, что это будет «серьезная встреча» по обсуждению разных проблем. По словам белорусского президента, затем Россия и Белоруссия проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.

В последний раз президенты проводили встречу в Сочи 22 февраля. Тогда они обсудили отношения в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Владимир Путин Александр Лукашенко переговоры
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,71 -0,16% EUR/RUB ₽92,17 -0,27% EUR/USD $1,2 -0,13%
Материалы по теме
Путин и Лукашенко встретятся в Москве после оглашения послания
Политика
Путин возмутился, что Запад не заметил попытки покушения на Лукашенко
Политика
Лукашенко заявил, что «не парится» о месте переговоров по Донбассу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter