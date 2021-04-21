Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время переговоров в Москве обсудят стратегическое партнерство и работу Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Лукашенко указала, что политики обсудят совместное реагирование на актуальные угрозы, борьбу с коронавирусом и восстановление транспортного сообщения.

Президенты встретятся в Москве 22 апреля. Лукашенко говорил, что это будет «серьезная встреча» по обсуждению разных проблем. По словам белорусского президента, затем Россия и Белоруссия проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.