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Политика ,  
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Шойгу назвал сложной обстановку у южных и западных границ России

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Иностранные государства продолжают попытки наращивания военного присутствия около российских границ. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «РИА Новости».

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. <...> Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», — сказал он.

Глава Минобороны пояснил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. По его словам, военно-политическое руководство Украины также стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

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19 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что на границе с Украиной было развернуто свыше 100 тыс. российских военных. По его словам, это размещение является «самым масштабным в истории». Боррель также говорил, что ситуация на украинской границе остается опасной.

16 апреля президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже. По итогам видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель они призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

Ранее на границе России и Украины начались масштабные учения. Россия вывела в море отряд кораблей Черноморского флота, а Украина провела танковые и артиллерийские учения на границе с Крымом.

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В начале апреля Украина объявила сбор военных сухопутных войск в приграничных районах страны и в отдельных областях Южного региона. В России в тот же день Минобороны объявило о массовой проверке боеготовности армии.

В марте этого года обострилась ситуация в Донбассе. Возобновились обстрелы, бессрочное перемирие, которое было объявлено летом 2020 года, было сорвано.

Сергей Шойгу Минобороны Россия границы
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