Шойгу назвал сложной обстановку у южных и западных границ России

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Иностранные государства продолжают попытки наращивания военного присутствия около российских границ. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «РИА Новости».

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. <...> Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», — сказал он.

Глава Минобороны пояснил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. По его словам, военно-политическое руководство Украины также стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

19 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что на границе с Украиной было развернуто свыше 100 тыс. российских военных. По его словам, это размещение является «самым масштабным в истории». Боррель также говорил, что ситуация на украинской границе остается опасной.