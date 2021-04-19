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Турецкий ученый опроверг одобрение производства «Спутника V» в стране

В научном центре по коронавирусу Турции заявили, что разрешение было выдано турецкой компании после испытаний российского препарата. РФПИ договорился с Анкарой о производстве «Спутника V» в январе
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Санкт-Петербурге
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Санкт-Петербурге (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорить об одобрении производства препарата в стране пока рано. Об этом «РИА Новости» заявил член научного совета при Минздраве по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз.

Ранее газета Yeni Safak написала со ссылкой на Кайыпмаза, что одна из турецких компаний, которая сделала запрос на производство препарата, получила одобрение. В статье говорилось, что решение было принято после того, как был подготовлен промежуточный отчет о токсикологических испытаниях вакцины. Сейчас материал убрали с сайта издания, но доступна его перепечатка.

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Фахреттин Коджа

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал Кайыпмаз агентству.

РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Турции.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в конце января подписал соглашение с турецкой фармкомпанией по производству «Спутника V». Как сообщили в фонде, производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. Анкара выразила заинтересованность в возможном производстве «Спутника V» на мощностях своих фармкомпаний после всех необходимых тестов еще в ноябре прошлого года.

В начале декабря Haber Turk со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу сообщил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину, поскольку она не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может быть лицензирована в стране. Позднее глава Минздрава заявил, что турецкие специалисты приступили к токсикологическому исследованию препарата и, если испытания пройдут успешно, проблем с его поставками не будет. В московском Центре им. Гамалеи, разработавшем препарат, указали, что вакцина соответствует всем нормам, а РФПИ назвал сообщения об отказе Турции от «Спутника V» примером информационной кампании, направленной против нее. В марте турецкий Минздрав сообщил, что начал с Россией переговоры по поставкам препарата.

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Согласно результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», опубликованным в журнале Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, которые планируется закончить к середине июня. Согласно данным на сайте вакцины, сейчас она зарегистрирована в 60 странах.

РФПИ ранее договорился о производстве препарата в Южной Корее, Китае и Индии. В Белоруссии промышленное производство вакцины запустили в конце марта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Евгения Лебедева
Турция вакцина коронавирус Спутник V
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