Турецкий ученый опроверг одобрение производства «Спутника V» в стране

В научном центре по коронавирусу Турции заявили, что разрешение было выдано турецкой компании после испытаний российского препарата. РФПИ договорился с Анкарой о производстве «Спутника V» в январе

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» в Санкт-Петербурге (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

В Турции продолжаются испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорить об одобрении производства препарата в стране пока рано. Об этом «РИА Новости» заявил член научного совета при Минздраве по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз.

Ранее газета Yeni Safak написала со ссылкой на Кайыпмаза, что одна из турецких компаний, которая сделала запрос на производство препарата, получила одобрение. В статье говорилось, что решение было принято после того, как был подготовлен промежуточный отчет о токсикологических испытаниях вакцины. Сейчас материал убрали с сайта издания, но доступна его перепечатка.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал Кайыпмаз агентству.

РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Турции.