РФПИ договорился с компанией в Индии о производстве «Спутника V»

Фото: Altaf Qadri / AP

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская биотехнологическая компания по производству вакцин и лекарственных препаратов Panacea Biotec произведут 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте вакцины.

«Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Фонд уточняет, что на сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

Ранее РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» с индийской фармкомпанией Virchow Biotech, которая будет производить до 200 млн доз вакцины ежегодно. Также фонд договорился с компанией Stelis Biopharma о создании 200 млн доз препарата для Индии и производителем препаратов Hetero, которая будет выпускать более 100 млн доз.