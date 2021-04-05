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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ договорился с компанией в Индии о производстве «Спутника V»

Фото: Altaf Qadri / AP
Фото: Altaf Qadri / AP

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская биотехнологическая компания по производству вакцин и лекарственных препаратов Panacea Biotec произведут 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте вакцины.

«Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Фонд уточняет, что на сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

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Ранее РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» с индийской фармкомпанией Virchow Biotech, которая будет производить до 200 млн доз вакцины ежегодно. Также фонд договорился с компанией Stelis Biopharma о создании 200 млн доз препарата для Индии и производителем препаратов Hetero, которая будет выпускать более 100 млн доз.

11 августа 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину против COVID-19 «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека. Согласно результатам третьей фазы испытаний «Спутника V», опубликованной в журнале Lancet, его эффективность составляет 91,6%. Сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, которые планируется закончить к середине июня.

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