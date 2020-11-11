Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»

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Турция выразила заинтересованность в организации производства российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России по итогам переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с турецким коллегой Фахреттином Коджой.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — заявили в министерстве.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Сейчас вакцина проходит третий этап клинических испытаний.

Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19, стала Белоруссия. Россия также поставила партию вакцины в Венесуэлу. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 25 млн доз в Египет и Непал и 35 млн доз — в Узбекистан.