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Пандемия коронавируса ,  
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Турция заинтересовалась организацией производства вакцины «Спутник V»

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Турция выразила заинтересованность в организации производства российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России по итогам переговоров министра здравоохранения Михаила Мурашко с турецким коллегой Фахреттином Коджой.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — заявили в министерстве.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Сейчас вакцина проходит третий этап клинических испытаний.

У участников испытаний вакцины «Спутник V» выявили коронавирус
Общество
Фото:Минобороны РФ

Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях российской вакцины от COVID-19, стала Белоруссия. Россия также поставила партию вакцины в Венесуэлу. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился поставить 25 млн доз в Египет и Непал и 35 млн доз — в Узбекистан.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в декабре могут начаться поставки российской вакцины «Спутник V» в страны Латинской Америки. Так, правительство Аргентины сообщило о планах закупить российскую вакцину от коронавируса в количестве, необходимом для вакцинации 12,5 млн человек.

Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19
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Фото:Murad Sezer / Reuters

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Турция производство вакцина
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