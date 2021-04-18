США и Китай выработают планы по нулевым выбросам в атмосферу

Вашингтон и Пекин по итогам встречи спецпосланника президента США по климату Джона Керри с коллегой из КНР Се Чжэньхуа приняли совместное заявление по борьбе с изменениями климата, сообщается на сайте Госдепартамента.

В документе говорится, что стороны выработают собственные стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду. Они будут подготовлены к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в Глазго.

США и Китай также договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках международных договоров, в том числе Парижского соглашения по климату. В частности, Вашингтон и Пекин намерены поддерживать уровень повышения температуры на Земле на отметке ниже 2 градусов и стремиться к его ограничению этого показателя до 1,5 градуса.

В январе после вступления в должность прежзидента США Джо Байден отменил ряд указов своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. Среди них был выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату 2015 года, которое предусматривало сокращение углеродных выбросов. В феврале госсекретарь Энтони Блинкен заявил о повторном присоединении страны к этому договору.



В конце марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Встреча должна состояться 22-23 апреля, в ней планируют участвовать более 40 стран, которые больше всего пострадали от глобального изменения климата. В Кремле заявили, что Путин пока не принял решение об участии в саммите.