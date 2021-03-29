Кремль ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату

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Президент Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите по климату, который инициировал американский лидер Джозеф Байден. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Пока [решения об участии] нет. Мне пока неизвестно, дошло ли приглашение до нас», — сказал Песков.

Ранее, 26 марта, Байден пригласил Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на переговоры по климату. Встреча должна состояться 22 апреля и будет длиться два дня. В ней планируют участвовать более 40 стран, которые больше всего пострадали от глобального изменения климата.

Участники должны будут договориться о мерах по снижению средней температуры воздуха на планете. При этом в ходе саммита будет приниматься решение о получении субсидий от государств и частного бизнеса для доведения уровня углеродных выбросов до нуля.