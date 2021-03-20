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Китай и США создадут совместную группу по борьбе с изменением климата

Китай и США по итогам переговоров в Анкоридже (штат Аляска) договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа».

«Обе стороны привержены укреплению диалога и сотрудничества в области изменения климата, и обе стороны создадут совместную китайско-американскую рабочую группу по изменению климата», — отмечается в сообщении.

США и Китай обвинили друг друга в нарушениях на переговорах на Аляске
Политика
Фото: Frederic J. Brown / Reuters

Со стороны США на встрече в Анкоридже, которая длилась два дня, присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая приехали глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также министр иностранных дел Ван И.

Переговоры не обошлась без взаимной критики, так Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на Соединенные Штаты «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность». Ян Цзечи, в свою очередь, отметил, что в США нарушают права человека и убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.

Советник президента США Салливан по итогам переговоров сказал, что они были «жесткими» и «прямыми». Он добавил, что стороны провели «очень откровенный разговор». Блинкен отметил, что интересы США и Китая в некоторых областях могут совпадать. Госсекретарь пояснил, что Пекин и Вашингтон продолжат дипломатическую работу по вопросам, варьирующимся от Ирана до Афганистана.

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Китайская сторона сообщил о «откровенном и конструктивном обмене мнениями» и назвал встречу полезной. В то же время Цзечи указал, что у стран остались серьезные разногласия по некоторым вопросам.

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