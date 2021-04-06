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Общество ,  
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В американском штате Мэриленд произошла стрельба

Фото: WJLA via AP
Фото: WJLA via AP

В американском городе Фредерик произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, включая подозреваемого. Об этом сообщает полиция штата Мэриленд.

«В настоящий момент есть информация о двух жертвах, а также о погибшем подозреваемом», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают сотрудники силовых структур. К расследованию происшествия присоединились сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ федерального агентства Минюста США и кинологической службы K-9.

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Фото:@RobinsonCarol / Twitter

Стрельба произошла на северо-востоке города, примерно в 6 км к востоку от военной базы США Fort Detrick. Город Фредерик также находится примерно в 80 км к северо-западу от столицы США Вашингтона.

В конце марта президент США Джо Байден призвал сенат запретить продажу штурмового оружия после стрельбы в Колорадо, в результате которой погибли десять человек.

О намерении ограничить законодательство в сфере владения оружием Байден заявлял и в ходе своей предвыборной кампании.

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США Мэриленд стрельба погибшие
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