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Несколько человек ранены в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в техасском городе Брайан ранены несколько человек. Об этом сообщает телеканал KBTX со ссылкой на сообщение местной полиции.

Инцидент произошел в офисе компании Kent Moore Cabinets, предоставляющей услуги интерьер-дизайна. По данным источников телеканала, ранения получили более шести человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Несколько пострадавших госпитализированы.

Преступник задержан не был. Полиция города занимается его розыском.

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Фото:Ukrzaliznytsia / Facebook

Местные власти временно закрыли находящуюся поблизости среднюю школу, а родителей, чьи дети добираются домой пешком, попросили забрать их.

Ранее, 6 апреля, стрельба произошла в американском городе Фредерик, штат Мэриленд. В результате погибли три человека. Среди погибших был сам подозреваемый.

Незадолго до этого, в конце марта, стрельба произошла в продуктовом магазине города Боулдер, Колорадо. Жертвами стрелка стали 10 человек. После этого события президент США Джозеф Байден призвал Сенат запретить в стране продажу штурмового оружия и магазинов увеличенной емкости.

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