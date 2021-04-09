Несколько человек ранены в результате стрельбы в Техасе

В результате стрельбы в техасском городе Брайан ранены несколько человек. Об этом сообщает телеканал KBTX со ссылкой на сообщение местной полиции.

Инцидент произошел в офисе компании Kent Moore Cabinets, предоставляющей услуги интерьер-дизайна. По данным источников телеканала, ранения получили более шести человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Несколько пострадавших госпитализированы.

Преступник задержан не был. Полиция города занимается его розыском.

Местные власти временно закрыли находящуюся поблизости среднюю школу, а родителей, чьи дети добираются домой пешком, попросили забрать их.