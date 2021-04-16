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Мужчина открыл стрельбу в здании FedEx в Индианаполисе

В здании компании FedEx в американском городе Индианаполисе произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек. Об этом сообщает телеканал WRTV со ссылкой на офицера столичного полицейского управления Индианаполиса Джину Кук.

По словам Кук, вызов на место происшествия, где началась стрельба, поступил в полицию около 23:00 15 апреля (около 06:00 мск 16 апреля). Здание FedEx расположено недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Офицеры полиции прибыли на место происшествия и столкнулись со стрелком, добавила Кук. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

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Фото:Knoxville Police Department / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате стрельбы несколько человек получили огнестрельные ранения, их госпитализировали в местные больницы. Сейчас никакой угрозы для общества больше нет, добавила офицер полиции Индианаполиса.

Президент США Джозеф Байден не раз выступал за ужесточение продажи оружия в стране. Он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.

Байден 9 апреля предложил конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предложенных мер — запрет на свободную продажу комплектующих оружия.

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