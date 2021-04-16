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Япония примет оперативные меры по вопросу сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Японские власти примут оперативные меры, чтобы решить вопрос об утилизации воды на аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Такое решение было принято на заседании правительства, передает агентство Kyodo.

«Мы будем оперативно принимать меры для углубления взаимопонимания внутри страны и за рубежом», — сказал Като.

По итогам заседания было решено создать специальную рабочую группу, которая выслушает мнения разных сторон и поможет принять необходимое решение. Кроме того, власти планируют разработать среднесрочный план действий, а также план на длительную перспективу для решения этой проблемы. На реализацию всей стратегии будут выделены дополнительные средства.

В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы
Общество
Фото:Sakura Murakami / Reuters

13 апреля правительство приняло решение начать через два года сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с «Фукусимы-1». Против этого выступили местные рыбаки. При этом премьер-министр страны пообещал следить за безопасностью процедуры. Проводить ее должна энергетическая компания TEPCO.

Решение японских властей раскритиковал Китай. Руководство КНР указало на то, что вода с электростанции может негативно повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран.

О своей обеспокоенности заявили и российские власти. В Москве выразили сожаление, что Япония не проконсультировалась с Россией накануне принятия своего решения. В МИДе также указали, что в официальной информации японских властей не указаны риски для экологии региона от таких действий.

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В то же время, в США решение Японии назвали взвешенным и прозрачным.

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