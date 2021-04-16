Япония примет оперативные меры по вопросу сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Японские власти примут оперативные меры, чтобы решить вопрос об утилизации воды на аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Такое решение было принято на заседании правительства, передает агентство Kyodo.

«Мы будем оперативно принимать меры для углубления взаимопонимания внутри страны и за рубежом», — сказал Като.

По итогам заседания было решено создать специальную рабочую группу, которая выслушает мнения разных сторон и поможет принять необходимое решение. Кроме того, власти планируют разработать среднесрочный план действий, а также план на длительную перспективу для решения этой проблемы. На реализацию всей стратегии будут выделены дополнительные средства.

13 апреля правительство приняло решение начать через два года сливать в Тихий океан очищенную от радиоактивных веществ воду с «Фукусимы-1». Против этого выступили местные рыбаки. При этом премьер-министр страны пообещал следить за безопасностью процедуры. Проводить ее должна энергетическая компания TEPCO.