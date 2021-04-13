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Политика ,  
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США назвали взвешенным решение Японии сбросить воду с «Фукусимы»

Фото: Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters

США считают взвешенным и прозрачным решение Японии о сбросе очищенной от радиоактивных веществ воды в океан. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как рассказал Прайс, Вашингтон в курсе, что власти Японии рассматривали несколько вариантов удаления очищенной воды, которая находится на территории АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария.

«В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, была прозрачной в своем решении и, похоже, приняла подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности», — отметил Прайс.

Он также добавил, что США надеются на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией на эту тему с правительством Японии.

В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы
Общество
Фото:Sakura Murakami / Reuters

Ранее Япония объявила о своем решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», очищенную от радиоактивных веществ. Воду, используемую на АЭС для охлаждения ядерных реакторов, полностью очистить от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому воду дополнительно разбавят чистой жидкостью и лишь потом сбросят в океан. Сейчас очищенная вода хранится на территории «Фукусима-1» в резервуарах.

Премьер-министр Ёсихиде Суга заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры.

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МИД Китая раскритиковал решение Японии сбросить воду с «Фукусимы» в океан. В Пекине утверждают, что Токио принял такое решение «без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом». Ведомство также отметило, что вода с японской АЭС может плохо повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран: даже очищенная, она содержит радиоактивные элементы.

 

Япония Госдепартамент США «Фукусима-1»
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Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»
Общество
Китай раскритиковал решение Японии сбросить воду с «Фукусимы» в океан
Политика
В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы
Общество
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