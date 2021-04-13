США назвали взвешенным решение Японии сбросить воду с «Фукусимы»

Фото: Kyodo / Reuters

США считают взвешенным и прозрачным решение Японии о сбросе очищенной от радиоактивных веществ воды в океан. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как рассказал Прайс, Вашингтон в курсе, что власти Японии рассматривали несколько вариантов удаления очищенной воды, которая находится на территории АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария.

«В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, была прозрачной в своем решении и, похоже, приняла подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности», — отметил Прайс.

Он также добавил, что США надеются на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией на эту тему с правительством Японии.