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Политика ,  
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Китай раскритиковал решение Японии сбросить воду с аварийной АЭС в океан

Решение властей Японии сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария, в Тихий океан безответственно и может навредить соседним странам, говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

«Как близкий сосед и заинтересованная сторона Японии, Китай выражает серьезную озабоченность по этому поводу», — заявили в министерстве.

Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»
Общество

По мнению китайской стороны, вода с японской АЭС может плохо повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран, поскольку, даже очищенная, она все равно содержит радиоактивные элементы.

«Япония не исчерпала возможности безопасных методов утилизации [воды] <...> и без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом в одностороннем порядке решила утилизировать ее путем дренажа», — отметил МИД.

В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы
Общество
Фото:Sakura Murakami / Reuters

Китай призвал Японию пересмотреть свое решение.

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Вода нужна на АЭС для охлаждения реакторов. Количество очищенной воды на «Фукусиме-1» постоянно растет. Сейчас она хранится в резервуарах в объеме примерно 1,23 млн тонн. По оценке оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., резервуары полностью заполнятся к лету 2022 года.

Японское правительство разрешило сливать воду после очищения в океан. Процедура начнется через два года. Как отмечал Reuters, полностью очистить воду от радиоактивных частиц невозможно, поэтому перед сбросом ее будут разбавлять чистой. Японские власти заявляли, что сливать воду в океан полностью безопасно.

Китай Япония АЭС Тихий океан
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