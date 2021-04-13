Китай раскритиковал решение Японии сбросить воду с аварийной АЭС в океан

Решение властей Японии сбросить воду с атомной электростанции «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария, в Тихий океан безответственно и может навредить соседним странам, говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

«Как близкий сосед и заинтересованная сторона Японии, Китай выражает серьезную озабоченность по этому поводу», — заявили в министерстве.

По мнению китайской стороны, вода с японской АЭС может плохо повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран, поскольку, даже очищенная, она все равно содержит радиоактивные элементы.

«Япония не исчерпала возможности безопасных методов утилизации [воды] <...> и без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом в одностороннем порядке решила утилизировать ее путем дренажа», — отметил МИД.