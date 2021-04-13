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Политика ,  
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В Москве упрекнули Токио за отсутствие консультаций по воде с «Фукусимы»

В Москве обеспокоены планами Японии сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1», на которой в 2011 году была авария, в океан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счел нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Эксперты оценили решение Японии сбросить в океан воду с АЭС в Фукусиме
Общество
Фото:Kyodo / Reuters

В МИДе указали, что в официальной информации от японских властей не содержатся оценки рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести сброс воды с АЭС. «Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу», — отметила Захарова. Она также добавила, что Россия рассчитывает, что «в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс».

Власти Японии объявили о решении через два года сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Атомная станция была повреждена в марте 2011 года, когда мощное землетрясение на востоке Японии вызвало цунами.

В Китае решение японских властей вызвало негативную реакцию. Так, МИД Китая заявил о «серьезной обеспокоенности». В свою очередь, в Южной Кореи решение вызвало «сожаление». В Госдепе США назвали его взвешенным и прозрачным.

«Фукусима-1» Япония Россия Мария Захарова АЭС «Фукусима»
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