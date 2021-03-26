В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы

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В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу с высокой дозой облучения (13 мЗв/час). Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на энергетическую компанию Tokyo Electric Power (TEPCO).

Согласно сообщению, с января по март в специальное здание были перенесены контейнеры с отходами после аварии с дозой облучения в 10 мЗв/час. При осмотре контейнеров специалисты обнаружили ржавчину на нижней части одного из них.

TEPCO решила исследовать найденную гелевую массу, допуская возможность утечки отходов из проржавевшего контейнера, а также детально изучить состояние и содержимое самого контейнера.

13 февраля в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1. Из-за землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась радиоактивная вода. Власти решили вывести из эксплуатации часть ее энергоблоков.