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В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы

Фото: Sakura Murakami / Reuters
Фото: Sakura Murakami / Reuters

В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» в месте хранения радиоактивных отходов обнаружили гелеобразную массу с высокой дозой облучения (13 мЗв/час). Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на энергетическую компанию Tokyo Electric Power (TEPCO).

Согласно сообщению, с января по март в специальное здание были перенесены контейнеры с отходами после аварии с дозой облучения в 10 мЗв/час. При осмотре контейнеров специалисты обнаружили ржавчину на нижней части одного из них.

TEPCO решила исследовать найденную гелевую массу, допуская возможность утечки отходов из проржавевшего контейнера, а также детально изучить состояние и содержимое самого контейнера.

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13 февраля в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1. Из-за землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась радиоактивная вода. Власти решили вывести из эксплуатации часть ее энергоблоков.

На следующий день в районе префектуры произошло два повторных землетрясения магнитудой 5,2 и 4,3.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария из-за землетрясения и цунами. Подвальные помещения, в которых находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, затопило, что привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В результате ядерное топливо в реакторах энергоблоков расплавилось и произошла пароциркониевая реакция, которая привела к накоплению водорода. На станции произошел взрыв.

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Местное население было эвакуировано, а в декабре 2013 года станция была закрыта.

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