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Общество ,  
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Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»

Очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции «Фукусима-1» через два года начнут сливать в Тихий океан. Об этом сообщает Kyodo.

Такое решение было принято на совещании глав японских ведомств с премьер-министром страны Есихидэ Сугой.

«Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации», — отметил Суга. Как уточняет агентство, количество очищенной воды на «Фукусиме-1» постоянно растет. По сообщению Reuters, сейчас ее объем равен примерно 1,25 млн тонн.

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Местные рыбаки возражают против сброса воды со станции в океан. Премьер-министр заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры. «Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов», — уточнил Суга. Власти также будут отслеживать наличие радиоактивных веществ в морских продуктах.

На подготовку к утилизации воды, как отмечает Reuters, энергетической компании TEPCO, владеющей станцией, отведено два года.

В Японии на территории АЭС «Фукусима-1» обнаружили радиоактивные отходы
Общество
Фото:Sakura Murakami / Reuters

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Вода используется на АЭС для охлаждения ядерных реакторов. Несмотря на все усилия, полностью очистить ее от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому воду дополнительно разбавят чистой жидкостью, и лишь потом сбросят в океан.

Сейчас очищенная вода хранится на территории «Фукусима-1» в резервуарах. По оценке оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., они будут полностью заполнены к лету 2022 года.

На АЭС «Фукусима-1» в 2011 году произошла авария из-за землетрясения и цунами. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. В 2013 году станцию закрыли.

Япония океан «Фукусима-1»
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