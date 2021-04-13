Япония решила сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»

Очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной электростанции «Фукусима-1» через два года начнут сливать в Тихий океан. Об этом сообщает Kyodo.

Такое решение было принято на совещании глав японских ведомств с премьер-министром страны Есихидэ Сугой.

«Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации», — отметил Суга. Как уточняет агентство, количество очищенной воды на «Фукусиме-1» постоянно растет. По сообщению Reuters, сейчас ее объем равен примерно 1,25 млн тонн.

Местные рыбаки возражают против сброса воды со станции в океан. Премьер-министр заявил, что правительство будет следить за безопасностью процедуры. «Правительство возьмет на себя инициативу в обеспечении безопасности и примет все меры для развеивания слухов», — уточнил Суга. Власти также будут отслеживать наличие радиоактивных веществ в морских продуктах.