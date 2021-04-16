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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден заявил о стремлении США избежать эскалации напряжения с Россией

США не хотят эскалации напряжения с Россией и стремятся к стабильности и предсказуемости в двусторонних отношениях. Об этом в ходе своего выступления заявил президент страны Джозеф Байден. Трансляция велась на YouTube-канале Белого Дома.

«Соединенные Штаты не стремятся начать очередной виток эскалации конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений», — сказал Байден.

Он добавил, что за всю историю соперничества обе страны находили пути к деэскалации напряжения. Кроме того, Байден указал, что у России и США есть сферы, где возможно сотрудничество: контроль над вооружениями, борьба с пандемии и решение вопроса ядерного оружия КНДР.

По его мнению, обе страны — «великие державы, которые несут значительную ответственность за глобальную стабильность».

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Кроме того, Байден отметил необходимость личного общения с главой России Владимиром Путиным.

«Когда я говорил с президентом Путиным, я выразил уверенность, что личное и прямое общение между нами двоими необходимо для движения вперед, к более эффективным отношениям. И он согласился с этой мыслью», — сказал американский лидер.

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В середине марта Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. В тот же день из США в Москву был вызван для консультаций российский посол Анатолий Антонов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил тогда о нежелании Байдена налаживать отношения с Россией. Позднее представитель Кремля сказал, что российские власти пересматривают свой подход к отношениям с США. Сам Путин ответил на слова американского президента фразой «кто так обзывается, тот так и называется», пояснив, что «мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы».

Позднее, 13 апреля, оба лидера провели телефонный разговор. Байден предложил Путину встретиться на территории «третьей страны». Говоря о сроках встречи Песков сказал, что «никто, конечно, спешить не будет». В Белом Доме указали, что встретиться президенты двух стран могут уже летом.

США эскалация Джо Байден Владимир Путин
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