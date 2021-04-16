Байден заявил о стремлении США избежать эскалации напряжения с Россией

США не хотят эскалации напряжения с Россией и стремятся к стабильности и предсказуемости в двусторонних отношениях. Об этом в ходе своего выступления заявил президент страны Джозеф Байден. Трансляция велась на YouTube-канале Белого Дома.

«Соединенные Штаты не стремятся начать очередной виток эскалации конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений», — сказал Байден.

Он добавил, что за всю историю соперничества обе страны находили пути к деэскалации напряжения. Кроме того, Байден указал, что у России и США есть сферы, где возможно сотрудничество: контроль над вооружениями, борьба с пандемии и решение вопроса ядерного оружия КНДР.

По его мнению, обе страны — «великие державы, которые несут значительную ответственность за глобальную стабильность».