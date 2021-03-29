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Песков заявил о ревизии действий США в отношениях с Россией

По результатам анализа будет принято решение о дальнейшем выстраивании российско-американских отношений, сообщил Дмитрий Песков. В Москву ранее после заявлений Джо Байдена был вызван для консультаций посол России в США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена, по ее итогам президент Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить», — сказал Песков.

После этого будут приниматься решения о том, как Москве выстраивать «нашу линию», добавил Песков, отметив, что, согласно Конституции, внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это и сделает», — заявил пресс-секретарь президента.

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По словам Пескова, посол России в США Анатолий Антонов, который был приглашен в Москву для консультаций в середине марта, пока не выступал перед президентом с докладом о российско-американских отношениях.

Поводом для нового обострения отношений между США и Россией стали высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги. Американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Москва в итоге вызвала посла России в США для консультаций. «Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть», — сказал на прошлой неделе дипломат, уже будучи в Москве. Он добавил, что такая ситуация не отвечает интересам России.

Автор
Мария Бондаренко
Дмитрий Песков отношения России и США ревизия
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