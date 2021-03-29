Песков заявил о ревизии действий США в отношениях с Россией
Россия проводит ревизию действий администрации президента США Джо Байдена, по ее итогам президент Владимир Путин примет решение о дальнейшем выстраивании двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить», — сказал Песков.
После этого будут приниматься решения о том, как Москве выстраивать «нашу линию», добавил Песков, отметив, что, согласно Конституции, внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это и сделает», — заявил пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, посол России в США Анатолий Антонов, который был приглашен в Москву для консультаций в середине марта, пока не выступал перед президентом с докладом о российско-американских отношениях.