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Кремль сообщил, из чего исходит после слов Байдена о Путине

Прецедента словам Джо Байдена в интервью ABC News не было в истории, отметил Дмитрий Песков. Он пояснил, что Кремль расценил слова президента США как нежелание налаживать отношения с Россией
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

В Кремле высказывания президента США Джо Байдена расценили как нежелание налаживать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

На вопрос, не оскорбило ли интервью Байдена лично Владимира Путина, Песков ответил: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого».

Песков отметил, что не может сейчас сказать, будет ли Путин реагировать на слова Байдена. Отвечая на вопрос, не стоит ли окончательно отозвать посла в США, Песков рекомендовал обратиться в МИД.

«Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить», — пояснил представитель Кремля.

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Джо Байден

Песков уточнил, что подобного прецедента не было в истории дипломатических отношений России и США. «Нечего припоминать. Конечно, такого не было в истории», — сказал он. Отношения между Россией и США он охарактеризовал как «очень плохие».

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Накануне были опубликованы выдержки из интервью Байдена телеканалу ABC News. Журналист задал вопрос: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» «Ммм, да», — ответил Байден. Он рассказал, что лично в разговоре по телефону предупреждал Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы. «У нас был долгий разговор. <...> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», — ответил Байден.

После этого представитель МИДа Мария Захарова заявила, что российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США. «Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — отметила Захарова.

США назвали сроки новых санкций против России из-за отравления Навального
Политика
Джо Байден

Она уточнила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Байден в своем интервью подчеркнул, что в отношениях с Россией можно «делать два дела одновременно» и сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах». Он напомнил о решении продлить с Россией Договор об ограничении стратегических вооружений.

В тот же день Минторг США объявил, что санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального вступят в силу 18 марта. В рамках мер давления США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые ранее были поставлены в Россию, запретят экспорт и импорт оружия, примут меры в рамках сотрудничества в области космоса.

Авторы
Владислав Гордеев, Полина Химшиашвили
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