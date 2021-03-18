Кремль сообщил, из чего исходит после слов Байдена о Путине

Прецедента словам Джо Байдена в интервью ABC News не было в истории, отметил Дмитрий Песков. Он пояснил, что Кремль расценил слова президента США как нежелание налаживать отношения с Россией

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

В Кремле высказывания президента США Джо Байдена расценили как нежелание налаживать отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

На вопрос, не оскорбило ли интервью Байдена лично Владимира Путина, Песков ответил: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, дальше будем исходить из этого».

Песков отметил, что не может сейчас сказать, будет ли Путин реагировать на слова Байдена. Отвечая на вопрос, не стоит ли окончательно отозвать посла в США, Песков рекомендовал обратиться в МИД.

«Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить», — пояснил представитель Кремля.