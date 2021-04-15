В МИД Франции не увидели перспективы членства Украины в Евросоюзе

Здание министерства иностранных дел Франции (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Франция поддерживает Украину, но это не означает, что у Киева есть реальная перспектива попасть в состав стран Евросоюза, заявил госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции Radio J. Трансляция велась в YouTube радиостанции.

«Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в сложной ситуации с Россией. Но это не означает ее членство [в ЕС]. Я полагаю, что серьезных перспектив вступления [Украины] в ЕС нет», — сказал он.

Также Бон оценил перспективу вступления в ЕС Турции, сказав, что нынешнее обсуждение никак не продвигается и «перспективы такого характера нет».

Он полагает, что идея расширения Европейского союза является ошибочной. «Мы должны консолидировать и улучшать наш союз», — добавил госсекретарь по европейским делам.