Зеленский назвал вступление Киева в ЕС началом пути к переменам в России

Зеленский назвал вступление Киева в ЕС началом пути к переменам в России

Присоединение Украины к Европейскому союзу нанесет удар по авторитаризму в России, уверен президент. По словам Зеленского, перемены начнутся на всем постсоветском пространстве

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Вступление Украины в Евросоюз станет гарантией независимости страны, благосостояния граждан и ускоренного роста экономики. Об этом заявил в ходе встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском президент Украины Владимир Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что присоединение Украины к ЕС откроет путь к демократическим переменам в других странах, в том числе и в России.

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Больше того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Туск вновь заявил, что без Украины Европы быть не может.