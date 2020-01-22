Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
Ставропольский губернатор попал в ДТП Общество, 22:29 Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании Политика, 22:25 Сбербанк снова стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance Бизнес, 22:11 WADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию Спорт, 22:06 Госдуме предложили досрочно отпускать на пенсию многодетных мужчин Общество, 22:05 Суд в Москве продлил арест экс-министру Абызову до 26 марта Общество, 22:05 ВТБ объяснил закупку услуг сыщиков за 15 млн руб. Общество, 21:52 7 советов по личным финансам на 2020 год Quote, 21:46 Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра Политика, 21:33 Пилоты сравнили доверие к нормам безопасности Boeing с игрой Дженга Бизнес, 21:32 «Ростов» продлил контракт с четырьмя футболистами основного состава Спорт, 21:17 Глава МВФ и премьер-министр Украины обменялись фразами на русском языке Общество, 21:05 Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram Технологии и медиа, 21:00 Путин пообещал не оставлять без работы Мединского Политика, 20:50
Политика ,  
0 

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНИАН.

Зеленский также отметил, что важнее всего не время, когда Украина вступит в Евросоюз, а отношение к ней со стороны других стран — членов союза. «Какое будет отношение к нашей стране, отношение как к мощному игроку, к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — заявил украинский президент.

Великобритания выйдет из Европейского союза 31 января. Соответствующий законопроект в третьем чтении палата общин британского парламента одобрила 9 января.

В феврале 2019 года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал закон, закрепляющий в Конституции страны стремление в НАТО и ЕС. Кроме того, с сентября 2017 года между Украиной и Евросоюзом действует соглашение об ассоциации. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в ЕС сроком до 90 дней. По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.

Согласно исследованию, проведенному фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, более 64% граждан Украины выступают за вступление страны в Евросоюз.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз
Материалы по теме
Число желающих вступить в ЕС украинцев после саммита выросло на 11%
Политика
Депутат партии Зеленского сообщил о несоответствии ценностей Украины и ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter