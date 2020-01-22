Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

Выход Великобритании из Евросоюза может стать удобным моментом для вступления Украины в ЕС. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает УНИАН.

Зеленский также отметил, что важнее всего не время, когда Украина вступит в Евросоюз, а отношение к ней со стороны других стран — членов союза. «Какое будет отношение к нашей стране, отношение как к мощному игроку, к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — заявил украинский президент.

Великобритания выйдет из Европейского союза 31 января. Соответствующий законопроект в третьем чтении палата общин британского парламента одобрила 9 января.

В феврале 2019 года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал закон, закрепляющий в Конституции страны стремление в НАТО и ЕС. Кроме того, с сентября 2017 года между Украиной и Евросоюзом действует соглашение об ассоциации. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в ЕС сроком до 90 дней. По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.

Согласно исследованию, проведенному фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, более 64% граждан Украины выступают за вступление страны в Евросоюз.