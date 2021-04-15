В Кремле заметили позитивное влияние вакцинации Путина на россиян

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Пример президента России Владимира Путина, который прошел вакцинацию против коронавируса, дал позитивный эффект. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», — сказал он.

При этом Песков отметил, что спрос на вакцинацию в России «оставляет желать лучшего», добавив, что он все-таки постепенно повышается. «Во всех странах разное соотношение, но еще раз повторяю, что надеемся все-таки в этом плане динамика будет набирать оборот», — отметил он.

Первый укол вакциной от коронавируса Путин получил 23 марта. В Кремле не сообщили, каким препаратом вакцинировался глава государства, поскольку все они «хорошие и надежные». Песков отмечал, что после вакцинации Путин чувствовал себя хорошо и побочных эффектов у него не было. Президент позднее рассказал, что наутро после укола его «немножко поламывало», но температура была нормальной. Он также говорил, что уже после первой дозы вакцины у него выработался иммунный ответ. «Кстати говоря, и как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть», — говорил Путин. 14 апреля президент получил второй компонент вакцины.