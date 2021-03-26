Песков ответил на вопрос о побочных эффектах у Путина после прививки

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина не было побочных явлений после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Глава государства] чувствует себя хорошо. Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — отметил представитель Кремля.

Песков также пообещал уточнить, есть ли какие-то ограничения у Путина по физическим нагрузкам.

После завершения цикла вакцинации и формирования иммунитета российский лидер расширит географию региональных поездок, подтвердил пресс-секретарь, напомнив, что Путин анонсировал это ранее. «Уже есть наработки по некоторым региональным поездкам на следующий месяц», — подчеркнул Песков.