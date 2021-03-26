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Пандемия коронавируса ,  
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Песков ответил на вопрос о побочных эффектах у Путина после прививки

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина не было побочных явлений после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Глава государства] чувствует себя хорошо. Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — отметил представитель Кремля.

Песков также пообещал уточнить, есть ли какие-то ограничения у Путина по физическим нагрузкам.

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Политика
Владимир Путин

После завершения цикла вакцинации и формирования иммунитета российский лидер расширит географию региональных поездок, подтвердил пресс-секретарь, напомнив, что Путин анонсировал это ранее. «Уже есть наработки по некоторым региональным поездкам на следующий месяц», — подчеркнул Песков.

Более того, он утвердительно ответил на вопрос, вакцинировались ли близкие президента России, в частности его дочери. «Они даже раньше привились, <...> Путин сам об этом говорил», — заявил пресс-секретарь.

Путин сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса 23 марта. Вторую он получит через три недели. В Кремле не уточнили, какую из трех российских вакцин выбрал президент: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».

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Еще в августе Путин говорил, что одна из его дочерей сделала себе прививку российской вакциной в рамках эксперимента. Тогда он рассказал, что после первой инъекции у нее была температура 38 градусов, на следующий день — 37 с небольшим, других побочных эффектов не было.

Владимир Путин прививка Побочные эффекты коронавирус
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