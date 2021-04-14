Путин заявил о хорошем иммунном ответе после вакцинации от COVID-19

Владимир Путин (слева) (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина после первой дозу вакцины от COVID-19 нет никаких побочных эффектов после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» после заседания попечительского совета Русского географического общества.

«Кстати говоря, и как врачи сказали, после первой привики уже такой хороший имунный ответ есть... Так они сказали, имунный ответ есть. Что это такое, вы у них спросите, они лучше меня знают», — добавил президент.

По его словам, он сделал прививку за десять минут до начала заседания попечительского совета Русского географического общества. «Без всякий побочных эффектов, каких-то явлений... я вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку», — добавил он.

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