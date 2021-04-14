В Литве пенсионер скончался после второй дозы вакцины Moderna

В Литве в городе Клайпеда скончался 78-летний мужчина после второй дозы вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает местное издание LRT со ссылкой на главврача поликлиники Лорету Венцкене, где произошел этот инцидент.

По словам главврача, смерть пенсионера, по предварительным данным, не связана с вакциной.

«Думаю, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции», — сказала Венцкене. Она также отметила, что в поликлиники мужчина наблюдался давно, серьезных заболеваний у него не было.

Ранее власти других стран также сообщали о смертях после вакцинации от COVID-19. Летальные исходы были зафиксированы в Норвегии, Германии, США, а также Швейцарии.