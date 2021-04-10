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Пандемия коронавируса ,  
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В Швейцарии умерли 55 человек после прививки от COVID-19

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Об этом сообщает швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств).

«В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что несмотря на полученную прививку, конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти обнаружить не удалось.

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Фото:Marco Bello / Reuters

По состоянию на 6 апреля агентство Swissmedic проанализировало 1174 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 577 касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а 580 — вакцины компании Moderna. Еще в 17 случаях препарат не был указан.

В конце февраля институт сообщал о cмерти 16 человек после прививки от коронавируса. Тогда возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у них также ранее были диагностированы серьезные заболевания.

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Ранее власти других страна также сообщали о смертях после вакцинации против коронавируса. В частности, о летальных исходах после прививки сообщали Норвегия, Германия, США.

В разговоре с РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил, что летальные исходы после прививок могут быть связаны с тем, что вакцинацию в странах ЕС начали с уязвимых категорий населения. По его словам, «они могут умирать, иметь различные осложнения просто по собственному возрастному статусу, и вакцина тут ни при чем».

вакцина Швейцария коронавирус вакцинация
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