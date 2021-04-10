В Швейцарии умерли 55 человек после прививки от COVID-19

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса умерли 55 человек. Об этом сообщает швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств).

«В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что несмотря на полученную прививку, конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти обнаружить не удалось.

По состоянию на 6 апреля агентство Swissmedic проанализировало 1174 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 577 касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а 580 — вакцины компании Moderna. Еще в 17 случаях препарат не был указан.