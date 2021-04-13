В МЧС сообщили о продолжении тушения пожара в Петербурге на 500 кв. м

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Работы по тушению пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге, начавшегося 12 апреля, продолжаются. Об этом МЧС сообщило в своем Telegram.

«На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Министерство уточняет, что сейчас проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. Всего, по информации МЧС, к тушению привлечено 37 человек и девять единиц техники.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел днем 12 апреля. Ему был присвоен пятый ранг сложности — самый высокий. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м здания, позднее он охватил уже 10 тыс. кв. м. На место ЧП направили 300 человек и 69 единиц техники.