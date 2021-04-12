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Площадь пожара на мануфактуре в Петербурге увеличилась более чем вдвое

Фото: Сергей Николаев / РИА Новости
Фото: Сергей Николаев / РИА Новости

Площадь пожара на территории «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге увеличилась до 10 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в МЧС России. Ранее она составляла 4 тыс. кв. м.

Пожар произошел в доме 50 на Октябрьской набережной. Сообщение о пожаре городское управление МЧС получило в 12:35 мск. Уже в 13:13 мск пожару присвоили пятый ранг. В ходе тушения погиб один пожарный.

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Из здания эвакуировали 40 человек. Двоих человек доставили в больницу. Оба — сотрудники пожарной службы. Источники «РИА Новости» и ТАСС утверждают, что пожарные получили ожоги 40–50% поверхности тела.

Позднее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники МЧС покинули горящее здание из-за угрозы его обрушения. В 150–200 м от мануфактуры установили специальное оборудование, которое должно забирать воду из Невы.

Сейчас на месте происшествия работают более 300 человек и 69 единиц техники. Тушение осложнено из-за сильного ветра. К операции привлекли вертолет Ка-32.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. На место происшествия выехал районный прокурор. Доследственную проверку также начал Следственный комитет.

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