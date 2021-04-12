Огонь с горящей в Петербурге мануфактуры перекинулся на соседнее здание

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Санкт-Петербурге огонь с горящего здания «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее строение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Тушение пожара осложняют конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания, огонь распространился на кровлю рядом стоящего строения», — сказали в МЧС.

Там также уточнили, что из-за высокой ветровой нагрузки спасателям приходится регулярно передислоцировать силы и средства с разных направлений.

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Сейчас психологи ведомства работают с родственникам пострадавших сотрудников, добавили в пресс-службе.