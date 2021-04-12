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Огонь с горящей в Петербурге мануфактуры перекинулся на соседнее здание

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В Санкт-Петербурге огонь с горящего здания «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее строение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

«Тушение пожара осложняют конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания, огонь распространился на кровлю рядом стоящего строения», — сказали в МЧС.

Там также уточнили, что из-за высокой ветровой нагрузки спасателям приходится регулярно передислоцировать силы и средства с разных направлений.

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Сейчас психологи ведомства работают с родственникам пострадавших сотрудников, добавили в пресс-службе.

По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечено 347 человек и 69 единиц техники.

Возгорание произошло по адресу: Октябрьская набережная, д. 50. Пожару присвоили пятый ранг сложности. Позднее площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

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В ходе тушения погиб один пожарный. Еще два пожарных получили ожоги 40–50% поверхности тела, сообщали источники ТАСС и «РИА Новости». Позднее все сотрудники МЧС покинули горящее здание из-за угрозы обрушения. Было принято решение в 150–200 м от него установить оборудование для забора воды из Невы, передавало «РИА Новости».

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы. Проверку проводит прокуратура.

новости пожар здание Санкт-Петербург «Невская мануфактура»
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