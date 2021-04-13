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Политика ,  
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Лавров сообщил о шагах по отказу от доллара и западных платежных систем

Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA.

Он отметил, что позиция Москвы по санкционной политике США остается неизменной: Россия выступает против любых односторонних ограничений и на международных площадках, включая ООН, отстаивает свою позицию о недопустимости подобных действий. При этом российская позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе, констатировал глава МИДа. Министр призывает наращивать усилия по противостоянию санкционной политике Вашингтона.

«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — заявил Лавров, отвечая на вопрос, есть ли у мирового сообщества и России планы противостояния американским санкциям.

Глава внешнеполитического ведомства указал на наличие больших перспектив для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами по этому вопросу.

Лавров уже ранее заявлял, что Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и других валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить санкционные риски и противостоять попыткам Соединенных Штатов ограничить возможности технологического развития двух стран.

Кремль не исключил отключение России от платежной системы SWIFT
Политика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В конце февраля замглавы российского МИДа Сергей Рябков высказал мнение в интервью Bloomberg, что России нужно отгородиться «от финансовой и экономической системы США» и ослабить роль доллара в расчетах, чтобы «устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий».

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Bloomberg тогда отмечал, что Россия на протяжении нескольких лет проводила кампанию по сокращению воздействия американских активов, впервые увеличив долю золота в резервах Центробанка выше долларовой. Однако в большей части своей международной торговли Россия все еще полагается на американскую валюту, а зарубежные инвесторы владеют почти четвертью ее государственного долга, указывало агентство.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о снижении зависимости российской экономики от доллара, в качестве примера привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где, по его словам, расчеты в национальных валютах увеличились до 74%. Аналогичные шаги предпринимаются и в торговле с Китаем, Турцией. Кроме того, власти включили в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) японскую иену и китайский юань, а доли доллара и евро сократили с 45 до 35%, напомнил спикер Госдумы.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT из-за непредсказуемости российских оппонентов. «Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей», — говорил он. В такой ситуации нужно быть начеку, отмечали в Кремле.

В МИДе тем временем считают, что Россия может создать альтернативную SWIFT платежную систему благодаря развитию цифровых технологий и блокчейна.

Сергей Лавров доллар платежные системы санкции США
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