Лавров сообщил о шагах по отказу от доллара и западных платежных систем

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Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA.

Он отметил, что позиция Москвы по санкционной политике США остается неизменной: Россия выступает против любых односторонних ограничений и на международных площадках, включая ООН, отстаивает свою позицию о недопустимости подобных действий. При этом российская позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе, констатировал глава МИДа. Министр призывает наращивать усилия по противостоянию санкционной политике Вашингтона.

«Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — заявил Лавров, отвечая на вопрос, есть ли у мирового сообщества и России планы противостояния американским санкциям.

Глава внешнеполитического ведомства указал на наличие больших перспектив для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами по этому вопросу.

Лавров уже ранее заявлял, что Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и других валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить санкционные риски и противостоять попыткам Соединенных Штатов ограничить возможности технологического развития двух стран.