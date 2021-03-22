Лавров назвал способ для России снизить риск санкций

Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом, считает министр

Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости)

Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере, в частности, отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Заявления министра опубликованы на сайте МИДа.

«Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — заявил он.

Лавров назвал санкции главным инструментом действий Запада, в частности, США. Вашингтон, по мнению министра, разучился применять классическую дипломатию. «Когда же разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия, — отметил он. — Как только наши западные партнеры (которые такими методами пользуются) встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям».

Он напомнил, что Венесуэла выступила в ООН с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. «Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике», — заявил министр, добавив, что параллельно страны должны снижать зависимость от Запада.