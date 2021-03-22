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Лавров назвал способ для России снизить риск санкций

Россия и Китай должны переходить к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, а также отходить от использования международных платежных систем, контролируемых Западом, считает министр
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости)

Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере, в частности, отходя от использований платежных систем, контролируемых Западом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Заявления министра опубликованы на сайте МИДа.

«Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — заявил он.

Лавров назвал санкции главным инструментом действий Запада, в частности, США. Вашингтон, по мнению министра, разучился применять классическую дипломатию. «Когда же разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия, — отметил он. — Как только наши западные партнеры (которые такими методами пользуются) встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям».

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Он напомнил, что Венесуэла выступила в ООН с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. «Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике», — заявил министр, добавив, что параллельно страны должны снижать зависимость от Запада.

В начале марта Вашингтон объявил о введении санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали семь российских чиновников, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и начальник ФСИН Александр Калашников. Также в санкционный список попали Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), 3-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 27-й Научный центр (27-й НЦ) Минобороны. Меры были введены сразу по линии Госдепартамента, Минторга и Минфина.

В российском МИДе назвали новые санкции враждебным антироссийским выпадом. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Белый дом «пытается культивировать образ внешнего врага». «Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — отметила она.

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Санкции вступили в силу 18 марта. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в ближайшее время сообщит о новых ограничениях в отношении России.

Автор
Мария Лисицына
Сергей Лавров санкции Китай платежные системы
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