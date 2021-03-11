Володин заявил о постепенном снижении зависимости России от доллара

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Россия последовательно снижает зависимость от доллара, использую национальную валюту в расчетах с другими странами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам, сообщает ТАСС.

В качестве примера он привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где, по его словам, расчеты в национальных валютах увеличились до 74%. «Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

Кроме того, в конце февраля Россия включила в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) японскую иену и китайский юань, при этом сократив доли доллара и евро с 45 до 35%, напомнил спикер Госдумы.

В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна снизить зависимость экономики от доллара США. При этом американская валюта останется в обращении. В результате политики дедолларизации, которую в последние годы проводят Центробанк и правительство по поручению президента, российские золотовалютные резервы стали менее зависимыми от доллара, а российские вложения в государственные обязательства США за последние десять лет сократились в 30 раз, отметила глава верхней палаты парламента.