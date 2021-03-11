Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Pro, 09:18 Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 09:00 Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom Бизнес, 09:00 «Мир» изменит правила конвертации валют по картам Финансы, 08:56 Володин заявил о постепенном снижении зависимости России от доллара Политика, 08:51 В Совфеде предложили изменить систему формирования тарифов на техосмотр Общество, 08:43 Не только Facebook: две лучшие соцсети для инвестиций Pro, 08:38 Консул заявил об отказе США продлевать разрешения на пребывание в стране Политика, 08:32 Забота о женском здоровье: что важно знать РБК и Инвитро, 08:31 Коты и заброшенные земли: Фукусима десять лет спустя Общество, 08:30  Экономия на ДМС, где могут продлить льготную ипотеку. Главное за ночь Общество, 08:27 Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Pro, 08:12 Как регулировать расходы на командировки и не переплачивать РБК и Smartway, 08:02 Эксперты зафиксировали рост бизнес-конфликтов в России Бизнес, 08:00
Политика ,  
0 

Володин заявил о постепенном снижении зависимости России от доллара

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Россия последовательно снижает зависимость от доллара, использую национальную валюту в расчетах с другими странами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам, сообщает ТАСС.

В качестве примера он привел Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где, по его словам, расчеты в национальных валютах увеличились до 74%. «Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — сказал Володин.

Кроме того, в конце февраля Россия включила в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) японскую иену и китайский юань, при этом сократив доли доллара и евро с 45 до 35%, напомнил спикер Госдумы.

Минфин раскрыл доли юаня и иены в структуре ФНБ
Финансы
Фото:Zhengyi Xie / Zuma / ТАСС

В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна снизить зависимость экономики от доллара США. При этом американская валюта останется в обращении. В результате политики дедолларизации, которую в последние годы проводят Центробанк и правительство по поручению президента, российские золотовалютные резервы стали менее зависимыми от доллара, а российские вложения в государственные обязательства США за последние десять лет сократились в 30 раз, отметила глава верхней палаты парламента.

До этого заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявлял, что нужно принять срочные меры, чтобы сократить расчеты в долларах, мотивируя это тем, что новая администрация США во главе с Джо Байденом готовится ужесточить санкции против России.

Вячеслав Володин доллар валюты
Материалы по теме
Эксперты назвали место России в мире трех экономических империй
Политика
Песков ответил на вопрос о беспокойстве из-за доллара по 80 руб.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter