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Политика ,  
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Песков объяснил слова об участии России в судьбе русскоговорящих Украины

Фото: Алексей Славный / ТАСС
Фото: Алексей Славный / ТАСС

Говоря в интервью для фильма «Москва. Путин. Кремль» о том, что Россия «не останется безучастной» к судьбам русскоговорящих на юго-востоке Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков имел ввиду жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«В целом — [говорил] о самопровозглашенных республиках, потому что они отвергнуты своим государством», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что он имел в виду.

Он также добавил, что российские власти всегда говорили, что «гражданская война на Украине — это большая трагедия».

Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России
Политика
Дмитрий Песков

Ранее Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но «всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».

Новый виток обострения ситуации на юго-востоке Украины начался в марте. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, заявил что ситуация в Добнассе меняется в худшую сторону, он также сообщило, что Украина стягивает к границе в зоне конфликта войска. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что Киев не перебрасывал свои войска к линии соприкосновения в Донбассе и не собирается начинать войну в регионе.

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Что происходит в Донбассе и возможна ли там дальнейшая эскалация
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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Украина может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем. В этом случае ситуация будет представлять опасность для России, указал он. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил, что Москва будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, в случае обострения ситуации.

Материал дополняется

Дмитрий Песков Кремль Украина Донбасс русскоязычное население
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