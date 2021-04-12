Песков объяснил слова об участии России в судьбе русскоговорящих Украины

Фото: Алексей Славный / ТАСС

Говоря в интервью для фильма «Москва. Путин. Кремль» о том, что Россия «не останется безучастной» к судьбам русскоговорящих на юго-востоке Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков имел ввиду жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

«В целом — [говорил] о самопровозглашенных республиках, потому что они отвергнуты своим государством», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что он имел в виду.

Он также добавил, что российские власти всегда говорили, что «гражданская война на Украине — это большая трагедия».

Ранее Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта на Донбассе, но «всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны».