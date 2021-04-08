На Украине ответили Козаку на слова о защите жителей Донбасса

Дмитрий Козак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Слова замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о том, что Москва может встать на защиту жителей Донбасса, — давление на участников «нормандской четверки». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.ua».

«Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников «нормандского формата», на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность», — сказал Подоляк.

Ранее Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если ситуация там станет развиваться по сценарию резни в Сребренице. Во время гражданской войны в Югославии в 1995 году в Сребренице были убиты около 8 тыс. человек. Боснийцы утверждали, что отряды сербского командира Ратко Младича устроили резню мирного населения, а некоторые сербские политики называли это ответом на жестокие действия противоположной стороны.

В январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом. В свою очередь, в 2015 году Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН воспользовалась своим правом вето и заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.