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Политика ,  
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На Украине ответили Козаку на слова о защите жителей Донбасса

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Слова замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о том, что Москва может встать на защиту жителей Донбасса, — давление на участников «нормандской четверки». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Страна.ua».

«Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников «нормандского формата», на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность», — сказал Подоляк.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Ранее Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если ситуация там станет развиваться по сценарию резни в Сребренице. Во время гражданской войны в Югославии в 1995 году в Сребренице были убиты около 8 тыс. человек. Боснийцы утверждали, что отряды сербского командира Ратко Младича устроили резню мирного населения, а некоторые сербские политики называли это ответом на жестокие действия противоположной стороны.

В январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом. В свою очередь, в 2015 году Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН воспользовалась своим правом вето и заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте этого года. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют Украину в обстрелах и эскалации напряжения. Киев, в свою очередь, выдвигает встречные обвинения.

По данным ОБСЕ, на линии соприкосновения Украины с ДНР с 2 по 5 апреля зафиксировано более 1,4 тыс. нарушений, а с ЛНР — 126.

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