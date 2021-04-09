Захарова предупредила о последствиях вхождения Украины в НАТО

Мария Захарова (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Вступление Украины в НАТО может привести к необратимым последствиям для украинской государственности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Гипотетическое получение членства в альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — отметила она.

Захарова призвала Киев начать выполнять свои обязательства по минскому Комплексу мер.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля заявил, что вступление страны в НАТО является единственным путем к окончанию военных действий в Донбассе. До этого, в марте, он утвердил стратегию военной безопасности страны, способствующей получению Украиной членства в НАТО.