Зеленский согласовал программу интеграции в НАТО на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе (ГНП), определяющей стратегию евроатлантической интеграции Украины, сообщается на его официальном сайте.
ГНП определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках политики евроатлантической интеграции Украины.
«Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и усиления демократического гражданского контроля.