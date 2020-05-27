Зеленский согласовал программу интеграции в НАТО на 2020 год

В феврале сообщалось, что полноправное членство в НАТО стало официальной целью в новой стратегии национальной безопасности и обороны Украины. Власти страны также обсуждали переход на новую систему управления армией и внесение изменений в государственный оборонный заказ. Изменение гособоронзаказа также подразумевало совместимость вооружений Украины с силами стран — членов НАТО в ближайшие три—пять лет.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре 2020 года страна ожидает повышения своего статуса в НАТО. Украине должен быть присвоен статус партнера с расширенными возможностями. На данный момент Украина имеет статус члена-аспиранта НАТО.

В ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс поможет Украине провести необходимые реформы для того, чтобы страна вступила в организацию. Он отметил, что принять Украину согласились все союзники. Тогда же стало известно, что в 2020 году Украина и страны — члены альянса планируют провести совместные учения в Черном море.

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями имеют лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Цель программы расширенного партнерства — усиление оперативной совместимости вооруженных сил стран-партнеров с войсками альянса.