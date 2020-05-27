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Зеленский согласовал программу интеграции в НАТО на 2020 год

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе (ГНП), определяющей стратегию евроатлантической интеграции Украины, сообщается на его официальном сайте.

ГНП определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках политики евроатлантической интеграции Украины.

«Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и усиления демократического гражданского контроля.

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Владимир Зеленский&nbsp;

В феврале сообщалось, что полноправное членство в НАТО стало официальной целью в новой стратегии национальной безопасности и обороны Украины. Власти страны также обсуждали переход на новую систему управления армией и внесение изменений в государственный оборонный заказ. Изменение гособоронзаказа также подразумевало совместимость вооружений Украины с силами стран — членов НАТО в ближайшие три—пять лет.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре 2020 года страна ожидает повышения своего статуса в НАТО. Украине должен быть присвоен статус партнера с расширенными возможностями. На данный момент Украина имеет статус члена-аспиранта НАТО.

В ноябре прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс поможет Украине провести необходимые реформы для того, чтобы страна вступила в организацию. Он отметил, что принять Украину согласились все союзники. Тогда же стало известно, что в 2020 году Украина и страны — члены альянса планируют провести совместные учения в Черном море.

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями имеют лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Цель программы расширенного партнерства — усиление оперативной совместимости вооруженных сил стран-партнеров с войсками альянса.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, нато
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