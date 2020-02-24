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Украина пропишет курс на вступление в НАТО в новой военной стратегии

Владимир Зеленский  (Фото: Павел Гончар / Global Look Press)

Полноправное членство в НАТО станет официальной целью в новой стратегии национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил директор директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента страны Иван Апаршин, пишет «Униан».

По его словам, в ближайшее время выйдет указ президента Владимира Зеленского о стратегии нацбезопасности и обороны.

«В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», — заявил Апаршин.

Кроме того, сотрудник Офиса президента сообщил, что власти страны вместе с Генштабом ВСУ обсуждают скорейший переход на новую систему управления армией, а в государственный оборонный заказ будут внесены изменения.

«Есть там и ракетная программа, там и украинский корвет, и средства радиоэлектронной борьбы», — сказал Апаршин.

Измененный гособоронзаказ также подразумевает совместимость вооруженных сил Украины с силами стран — членов НАТО в ближайшие три—пять лет.

Ранее в феврале министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре 2020 года страна ожидает повышения своего статуса в НАТО. Украине должен быть присвоен статус партнера с расширенными возможностями.

По словам Загороднюка, в альянсе довольны проводимыми на Украине реформами.

Теги: Украина, НАТО, стратегия
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